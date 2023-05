Activité « Mission Photos » Musée d’Histoire locale de Fréjus Fréjus Catégories d’Évènement: Fréjus

Var Activité « Mission Photos » Musée d’Histoire locale de Fréjus, 13 mai 2023, Fréjus. Activité « Mission Photos » Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Histoire locale de Fréjus Armés de votre appareil photo ou smartphone, partez à la découverte du musée avec un ordre de mission (motif, matière, forme, etc.). Une fois votre mission finalisée, les membres du Ciné Photo Club Maures Estérel seront présents pour un débriefing technique et artistique ! Musée d’Histoire locale de Fréjus 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 64 01 http://www.ville-frejus.fr Les collections du musée d’histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

