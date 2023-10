Exposition « Transmettre » Musée d’Histoire locale de Fréjus Fréjus, 13 mai 2023, Fréjus.

Exposition « Transmettre » Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Histoire locale de Fréjus

L’association des Amis du Pays de Fréjus et le Ciné Photo Club Maures Estérel proposent une exposition sur la transmission des traditions et savoir-faire entre générations. Un voyage dans le temps à travers les témoignages et des photographies artistiques originales. Les membres des deux associations, ainsi que l’ACC Malpasset, seront présentes pour vous guider dans l’exposition et échanger avec le public.

Musée d’Histoire locale de Fréjus 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 64 01 http://www.ville-frejus.fr Les collections du musée d’histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles.

