Journées du Patrimoine à Figeac : Musée d’Histoire de Figeac Musée d’histoire Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Visite libre du musée dédié à l’histoire de Figeac et présentant sous la forme d’un cabinet de curiosités des collections artistiques, géologiques ou ethnographiques très diverses (œuvres de Pierre Daura, œuvres d’art religieux, fossiles…)..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Musée d’histoire rue Victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie



Free visit of the museum dedicated to the history of Figeac and presenting in the form of a cabinet of curiosities very diverse artistic, geological or ethnographic collections (works of Pierre Daura, religious works of art, fossils…).

Este museo, dedicado a la historia de Figeac, es un gabinete de curiosidades que presenta una amplia gama de colecciones artísticas, geológicas y etnográficas (obras de Pierre Daura, arte religioso, fósiles, etc.).

Freier Besuch des Museums, das der Geschichte von Figeac gewidmet ist und in Form eines Kuriositätenkabinetts sehr unterschiedliche künstlerische, geologische oder ethnografische Sammlungen präsentiert (Werke von Pierre Daura, religiöse Kunstwerke, Fossilien usw.).

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Figeac