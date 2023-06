Découvrez l’histoire et le patrimoine de Castillonnès Musée d’histoire et du patrimoine de Castillonnès Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne Découvrez l’histoire et le patrimoine de Castillonnès Musée d’histoire et du patrimoine de Castillonnès Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès. Découvrez l’histoire et le patrimoine de Castillonnès 16 et 17 septembre Musée d’histoire et du patrimoine de Castillonnès Gratuit. Entrée libre. Cet espace musée vous offre l’opportunité de découvrir l’histoire et le patrimoine de Castillonnès grâce à des supports explicatifs bilingues (français/anglais). Vous pourrez également admirer une exposition permanente de photographies et d’objets anciens. Musée d’histoire et du patrimoine de Castillonnès Place des cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 80 49 https://mairie-castillonnes.fr Armoiries, photos anciennes, vue aérienne, cartes du début du XXe siècle…

Dans la cour de la mairie, ce musée, inauguré en 2016, retrace l’histoire de cette bastide, en français et en anglais ! Et c’est gratuit ! Un espace avec des objets anciens est aussi proposé : c’est un bonheur d’y remonter le temps. De l’âge de fer à notre époque contemporaine, rien ne manque grâce à l’investissement de Dick Bogg, initiateur du site, qui en a fait un lieu incontournable à découvrir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

