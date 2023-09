MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ETHNOGRAPHIE DE MARTINIQUE Musée d’Histoire et d’Ethnographie Fort-de-France Catégories d’Évènement: Fort-de-France

Martinique MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ETHNOGRAPHIE DE MARTINIQUE Musée d’Histoire et d’Ethnographie Fort-de-France, 16 septembre 2023, Fort-de-France. MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ETHNOGRAPHIE DE MARTINIQUE 16 et 17 septembre Musée d’Histoire et d’Ethnographie Samedi 16 Septembre 9h30-11h00 : Atelier conte « Au coeur de la CaraÏbe » par Monsieur PLATON Michel, Association Martinique Image 11h : Conférence : « Panorama des cultes et religions afro-caribéennes » par Monsieur Thierry LETANG, Anthropologue, Rédacteur en Chef des Cahiers du Patrimoine. Vernissage de l’exposition : « D’île en île, l’esclavage et ses abolitions dans la Caraïbe » 13h-14h : Performance artistique par le Ballet Pom’Kanel 14h30 – 16h30 : Atelier découverte de quelques instruments musicaux de la Caraïbe par Monsieur Gabriel CIBRELIS 14h-16h : Atelier d’écriture multimédias « Les maux / mots des abolitions » par l’association Karib Culture ( à partir de 15 ans) Toute la journée : Quizz, jeux autour des îles de la Caraïbe. Dimanche 17 Septembre 10-12h30 : Atelier Poterie « art africain traditionnel » par Monsieur NELZIN René-David 11h-12h30 : Conférence « L’esclavage et ses abolitions dans la Caraïbe » par Monsieur Gilbert PAGO, Historien. 14h-15h : Animation musicale et performance sur les sons caribéens, par Monsieur TROUDART Laurent, Chorégraphe 15h16h : Conférence « Plantes de la Caraïbe, d’origines africaines » par Monsieur DELBLOND Michel, Botaniste Toute la journée : Quizz autour des îles de la Caraïbe. Musée d’Histoire et d’Ethnographie 10 bd général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596728187 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

