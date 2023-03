Sublimer le quotidien : Parcours de médiation présentant les métiers d’art à travers les objets du Musée Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique, 27 mars 2023, Fort-de-France.

Sublimer le quotidien : Parcours de médiation présentant les métiers d’art à travers les objets du Musée 27 mars – 1 avril Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique

Les Journées Européennes des Métiers d’art 2023, se déroulant du 27 au 02 Avril 2023, ont pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les professionnels des métiers et du patrimoine vivant, sur le thème : « Sublimer le quotidien ».

Depuis plusieurs siècles, les objets émanant des métiers d’art apparaissent, dans la société Martiniquaise et plus largement Caribéenne, tant coloniale que post coloniale. La fonction de ces objets ayant une valeur singulière tant sur le plan technique que symbolique, il convient d’en présenter les caractéristiques et les atouts auprès des différents publics dans le cadre de cette opération d’envergure nationale.

La DGA Culture Art et Patrimoine propose un circuit consistant à relier les métiers d’art à notre réalité locale à partir de l’angle de la restauration des oeuvres. Il s’agirait d’une action de sensibilisation, invitant les publics à s’interroger, voire à se projeter dans les filières en question.

La proposition est la suivante : Création de Fiches d’accompagnement pour les guides désigné.e.s permettant de découvrir les métiers d’art présents au MHE à travers les oeuvres et objets de la collection permanente et de l’exposition temporaire. Mise en lumière intégrée à la scénographie dans les différents espaces du Musée.

Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique 10 Bd Général de Gaulle, Fort-de-France 97200, Martinique Fort-de-France 97200 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596638555 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.collectivitedemartinique.mq/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T15:00:00+02:00 – 2023-03-27T22:30:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Visite Musée

Musée Regional