Quelle tuile ! Musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes Harnes, 13 mai 2023, Harnes.

Quelle tuile ! Samedi 13 mai, 15h00 Musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes Dans la limite des places disponibles

Crée ton mémory autour des empreintes des animaux.

En 1926, l'Union Locale des Anciens Combattants de la ville de Harnes est soucieuse de garantir le devoir de mémoire des soldats morts au combat. Ils décident de mettre en place 238 médaillons émaillés individuels composés de la photographie, du nom et prénom des victimes militaires et civiles.

Rassemblés dans une salle municipale avec des objets militaires et des photographies, cette « Salle du souvenir » n’est ouverte qu’une seule fois par an le jour du 11 novembre.

Au début des années 1970, le maire de Harnes met à la disposition des anciens combattants une demeure bourgeoise du milieu du XIXe siècle ayant appartenu au sénateur A. Déprez.

Le 11 Novembre 1972, le musée municipal est inauguré. Les médaillons et les objets datant à la fois de la Première mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale sont désormais exposés dans ce « Château » ayant connu durant la Première Guerre mondiale l’occupation allemande.

A cette même période, trois passionnés harnésiens fouillent, inventorient et publient leurs découvertes sur les vestiges archéologiques de la ville.

Entièrement restructuré et repensé, il propose, aujourd’hui, trois parties distinctes :

L’archéologie dans la ville de Harnes

La Première Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay