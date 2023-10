Visite Libre du Musée d’histoire Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Estivareilles, 13 mai 2023, Estivareilles.

Visite Libre du Musée d’histoire Samedi 13 mai, 14h00 Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Entrée Libre

Dans la magie de la nuit venez re-découvrir le Musée d’histoire et ses expositions permanentes. Une muséographie moderne et interactive accompagnera petits et grands tout long de votre immersion dans le 20e siècle.

Visite libre et gratuite du Musée d’histoire de 14h à 22h :

– Un siècle d’histoire(s)… et de drames

– Salle d’Honneur de l’Armée Secrète de la Loire

– Lucien Neuwirth – Un homme de combats (exposition bulle)

– Salle Images et sons

Les Plus des musées du Haut-Forez :

Passez du musée d’Estivareilles au musée d’Usson-en-Forez ! En embarquant dans l’une des navettes de la nuit des Musées proposées par le Train Touristique du Haut-Forez.

*2€ pour assurance.

Horaire des navettes 2023 :

14h00 – Départ Estivareilles / 14h15 – Arrivée Usson

15h00 – Départ Usson / 15h15 – Arrivée Estivareilles

16h15 – Départ Estivareilles / 16h30 – Arrivée Usson

18h45 – Départ Usson / 19h00 Arrivée Estivareilles

19h45 – Départ Estivareilles / 20h00 – Arrivée Usson

22h15 – Départ Usson / 22h30 – Arrivée Estivareilles

Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 29 20 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee/ Centrée sur la présentation des combats d’Estivareilles (août 1944) (re)vivez l’histoire vécue par 4 générations, en parcourant un musée moderne et interactif adapté a toute la famille. Avec des objets de la collection, des fonds sonores et vidéos… petits et grands s’approprient véritablement l’histoire du 20e siècle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Musée d’histoire – Estivareilles 42380