Musée d'histoire du 20e siècle – Journées européennes du Patrimoine 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Musée d'histoire du 20è siècle – Résistance et Déportation 456 route du musée

(Re)découvrez "Portraits de la Résistance par C215″, l'exposition temporaire, mais aussi les expositions permanentes.

Pour les enfants, jeu concours " Mène ton enquête ! " (6-13 ans) et "Carnet de vacances" +33 4 77 50 29 20

