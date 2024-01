Vacances pétillantes toutes en force Musée d’histoire des sciences Genève, 19 février 2024, Genève.

Vacances pétillantes toutes en force 19 et 22 février 2024 Musée d’histoire des sciences CHF 0.-

Début : 2024-02-19T15:00:00+01:00 – 2024-02-19T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T15:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Comment et pourquoi les choses tombent ? Pour répondre à ces questions, le Musée vous propose un moment de démonstrations et d’histoires scientifiques suivies de la visite de l’exposition interactive et ludique « Par la force des choses ». Venez en famille ou entre amis expérimenter, manipuler et apprendre des histoires scientifiques sur la force de la gravitation

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

