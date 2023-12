S’orienter sur les océans Musée d’histoire des sciences Genève Catégorie d’Évènement: Genève S’orienter sur les océans Musée d’histoire des sciences Genève, 17 janvier 2024, Genève. S’orienter sur les océans Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Musée d’histoire des sciences CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00 Conférence de Stéphane Fischer, assistant conservateur du Musée d’histoire des sciences. Une histoire du point en mer racontée par les instruments des collections du Musée d’histoire des sciences. Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/ Musée d’histoire des sciences Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1202 Lieu Musée d'histoire des sciences Adresse Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée d'histoire des sciences Genève Latitude 46.220854 Longitude 6.152008 latitude longitude 46.220854;6.152008

Musée d'histoire des sciences Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/