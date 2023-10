Visites thématiques : Visite architecturale du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Visites thématiques : Visite architecturale du musée d’Histoire de Marseille Samedi 14 octobre, 16h00 Musée d’Histoire de Marseille Accès gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles

Par Roland Carta, architecte

Roland Carta, architecte et concepteur du projet de réaménagement du Musée d’Histoire de Marseille en 2013 vous propose une visite des espaces intérieurs et extérieurs du musée en insistant sur les caractéristiques et questions inhérentes à ce projet : son inscription dans un centre commercial, la nécessité de rendre visible le lien qui l’unit à la ville…

Musée d’Histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

