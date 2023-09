Au Gai Savoir Urbain – Conversation #2 avec Jean-Michel Durafour : Écologiser son esprit Musée d’histoire de Marseille Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Au Gai Savoir Urbain – Conversation #2 avec Jean-Michel Durafour : Écologiser son esprit Samedi 14 octobre, 15h00 Musée d’histoire de Marseille Gratuit

Il ne s’agit pas d’ajouter « durable » à n’importe quel thème pour aller dans le bon sens. Il nous faut écologiser notre esprit, c’est-à-dire penser simultanément, le processus la transversalité et l’interrelation. C’est donc une nouvelle culture qu’il convient d’élaborer et de pratiquer. C’est dire si aussi bien l’organigramme des municipalités et du gouvernement devrait rompre avec les silos thématiques verticaux et opter pour la collégialité, que les filières universitaires disciplinaires devraient être entièrement réorganisées. Pour exposer les enjeux et les modalités de cette écologisation de notre culture, ce changement de regard sur le vivant – dont les humains -, en particulier au cinéma, qui d’autres que Jean-Michel Durafour ?

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

François Marcziniak