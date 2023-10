Visites thématiques : Architectures multiples, des vestiges antiques aux bâtiments du XXe siècle Musée d’Histoire de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Visites thématiques : Architectures multiples, des vestiges antiques aux bâtiments du XXe siècle Musée d’Histoire de Marseille Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Visites thématiques : Architectures multiples, des vestiges antiques aux bâtiments du XXe siècle 14 et 15 octobre Musée d’Histoire de Marseille Accès gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles Du point de vue du site de la Bourse, les témoignages d’architecture, du port antique aux tours Labourdette, en passant par les immeubles haussmanniens du XIXe siècle, se confrontent. Itinéraire d’un territoire occupé, exploité, habité, aménagé depuis 2600 ans. Musée d’Histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00 JNA Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée d'Histoire de Marseille Adresse 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée d'Histoire de Marseille Marseille latitude longitude 43.297944;5.375336

Musée d'Histoire de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/