Marseille Visites thématiques : Le patrimoine marseillais en miniature : Visite de la salle des maquettes Musée d’Histoire de Marseille Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Visites thématiques : Le patrimoine marseillais en miniature : Visite de la salle des maquettes 14 et 15 octobre Musée d’Histoire de Marseille Accès gratuit sur réservation : 04 91 55 36 00 – musee-histoire@marseille.fr Le Musée d’Histoire de Marseille ouvre un nouvel espace dévolu à une collection inédite de maquettes d’architecture. Outils de travail ou témoignages d’édifices disparus, les maquettes permettent aussi de comprendre, séduire ou imaginer. Plus de soixante modèles réduits de nos édifices sont ainsi présentés dans une scénographie qui les expose de façon spectaculaire et inattendue.

Rendez-vous devant l’accueil du site du archéologique du Port antique, 2, rue Henri Barbusse. L’accès à l’immeuble CMCI étant contraint, soyez à l’heure ! Musée d’Histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00

