Lignes du Temps, passage des Témoins musée d’histoire de marseille Marseille, 15 juin 2023, Marseille.

Lignes du Temps, passage des Témoins Jeudi 15 juin, 18h00 musée d’histoire de marseille Entrée libre, dans la limite des place disponibles

« LIGNES DU TEMPS, PASSAGE DES TÉMOINS »

Un film réalisé par Boris Nicot avec des élèves de CM1-CM2 de l’école des Accoules, de 4ème du collège Vieux-Port, et l’accompagnement scientifique de Renée Dray-Bensousan, historienne.

Jeudi 15 juin 2023 à 18h (accueil dès 17h30)

Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille

2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

La séance sera suivie d’un temps d’échange en présence des élèves, enseignantes, protagonistes du film et partenaires.

Un moment de convivialité sera proposé à l’issue.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Renseignements : 04 91 55 36 63

**

Un projet porté par l’association Polly Maggoo, en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille / Mémorial des déportations, dans le cadre des 80 ans de la commémoration des rafles du Vieux-Port, de l’Opéra et de la destruction des Vieux-Quartiers en janvier 1943 à Marseille.

Avec le soutien financier de la Ville de Marseille, de l’ONaCVG, de la Dilcrah, de la Cité Éducative centre-ville et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Page de l’événement https://fb.me/e/vQhprldU

Toute l’info sur les commémorations http://bit.ly/3GYKZct

musée d’histoire de marseille 2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 36 63 »}] [{« link »: « https://fb.me/e/vQhprldU »}, {« link »: « http://bit.ly/3GYKZct »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

opération sultan seconde guerre mondiale

Polly Maggoo