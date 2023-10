VISITES ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS Musée d’Histoire de Marseille Marseille, 13 mai 2023, Marseille.

VISITES ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS Samedi 13 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée d’Histoire de Marseille Entrée libre, sur réservation

VISITE ATELIER

Démonstration de tournage de céramique, par Rachel Cholet, céramiste

Explication des différentes étapes de fabrication d’un objet (préparation de l’argile, tournage, séchage, cuisson, émaillage….) avec démonstration de tournage.

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr http://www.musee-histoire.marseille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 36 00 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-histoire@marseille.fr »}] Entièrement rénové, le musée d’Histoire de Marseille s’étend sur plus de 15 500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay