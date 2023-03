Animation « Les outils du jardin » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Saint-Martin-en-Campagne Catégories d’Évènement: Saint-Martin-en-Campagne

Seine-Maritime

Animation « Les outils du jardin » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 3 juin 2023, Saint-Martin-en-Campagne. Animation « Les outils du jardin » 3 et 4 juin Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Entrée libre Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous invite à découvrir les outils du jardin à travers ses collections et une animation proposée dans le jardin de la Place de la Tolérance. Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’ancienne foire, 76370 Saint-Martin-en-Campagne Saint-Martin-en-Campagne 76370 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 31 61 https://museehistoireviequotidienne.fr/ https://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne;https://twitter.com/MHVQ76 Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne est un musée de société, qui traite de la vie quotidienne des habitants du Petit-Caux mais aussi, de l’ensemble de la population française à la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©MHVQ

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Martin-en-Campagne, Seine-Maritime Autres Lieu Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Adresse 3 rue de l'ancienne foire, 76370 Saint-Martin-en-Campagne Ville Saint-Martin-en-Campagne Departement Seine-Maritime Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Saint-Martin-en-Campagne

Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-en-campagne/

Animation « Les outils du jardin » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 2023-06-03 was last modified: by Animation « Les outils du jardin » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne 3 juin 2023 Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Saint-Martin-en-Campagne Saint-Martin-en-Campagne

Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime