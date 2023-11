[Noël au musée] Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux, 16 décembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

A 15h et à 17h le musée proposera un conte de Noël qui vous fera voyager à travers ses collections.

Les enfants seront ensuite invités à créer des décorations pour embellir le sapin du musée !.

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



At 3pm and 5pm, the museum will present a Christmas story that will take you on a journey through its collections.

Children will then be invited to create decorations for the museum’s Christmas tree!

A las 15.00 y a las 17.00 horas, el museo ofrecerá un cuento de Navidad que hará un recorrido por sus colecciones.

A continuación, se invitará a los niños a crear adornos para decorar el árbol de Navidad del museo

Um 15 Uhr und um 17 Uhr bietet das Museum eine Weihnachtsgeschichte an, die Sie auf eine Reise durch seine Sammlungen mitnimmt.

Anschließend sind die Kinder eingeladen, Dekorationen zu basteln, um den Baum im Museum zu verschönern!

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche