[Visite guidée] Exposition « La laitière et le pot de lait » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux, 5 novembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Découvrez la nouvelle exposition du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne « La laitière et le pot de lait » en compagnie d’un guide !

La fabrication, la transformation et la consommation des produits laitiers du 19 e siècle à nos jours n’auront plus de secrets pour vous !

– Réservation obligatoire -.

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Discover the Musée d?Histoire de la Vie Quotidienne’s new exhibition « La laitière et le pot de lait » with a guide!

The manufacture, processing and consumption of dairy products from the 19th century to the present day will no longer hold any secrets for you!

– Reservations required

Descubra con un guía la nueva exposición « La laitière et le pot de lait » del Museo de Historia de la Vida Cotidiana

La fabricación, la transformación y el consumo de productos lácteos desde el siglo XIX hasta nuestros días ya no tendrán secretos para usted

– Imprescindible reservar –

Entdecken Sie die neue Ausstellung des Museums für Alltagsgeschichte « La laitière et le pot de lait » (Das Milchmädchen und die Milchkanne) in Begleitung eines Fremdenführers!

Die Herstellung, Verarbeitung und der Konsum von Milchprodukten vom 19. Jahrhundert bis heute werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

– Reservierung erforderlich – –

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche