[Visite guidée] Exposition permanente Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Petit-Caux,Seine-Maritime

Musée de société dans la lignée des musées des arts et traditions populaires, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne présente les différents aspects du quotidien des Français de la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours.

Dans une scénographie contemporaine, un ensemble de 1300 objets collectés sur le territoire Seino-marin et plus particulièrement du Talou sont exposés autour de grandes thématiques :

agriculture, artisanat, industrie, services et commerces, vie sociale et culturelle.

2023-11-05

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



The Musée d?Histoire de la Vie Quotidienne (Museum of the History of Daily Life) is a social museum in the tradition of museums of popular arts and traditions, presenting various aspects of everyday French life from the end of the 19th century to the present day.

In a contemporary scenography, a collection of 1,300 objects collected in the Seine-Maritime area, and more particularly in the Talou, are exhibited around major themes:

agriculture, crafts, industry, services and commerce, social and cultural life

Museo social en la tradición de los museos de artes y tradiciones populares, el Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (Museo de Historia de la Vida Cotidiana) presenta diferentes aspectos de la vida cotidiana en Francia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

En una escenografía contemporánea, una colección de 1.300 objetos recogidos en la zona de Seine-Maritime, y más concretamente en el Talou, se exponen en torno a grandes temas:

agricultura, artesanía, industria, servicios y comercios, vida social y cultural, etc

Das Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ist ein Gesellschaftsmuseum in der Tradition der Museen für Volkskunst und Traditionen und zeigt die verschiedenen Aspekte des französischen Alltags vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute.

In einer zeitgenössischen Szenografie werden 1300 Objekte aus dem Gebiet Seino-Marin und insbesondere aus dem Talou nach großen Themenbereichen geordnet ausgestellt:

landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Dienstleistungen und Handel, soziales und kulturelles Leben

