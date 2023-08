[Visite libre] Au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux, 23 septembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne.

Musée de société, il traite de la vie quotidienne des habitants du Petit-Caux et, plus généralement, des Français de la fin du XIXème siècle à la fin du XXème siècle. Son enjeu est d’étudier le patrimoine matériel et immatériel de la région, ses traditions, coutumes, pratiques religieuses mais aussi de rendre accessible à tous les publics les savoirs sociologiques, scientifiques, techniques et industriels se rapportant à la vie quotidienne..

Samedi 2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, (re)discover the Museum of the History of Daily Life.

A museum of society, it deals with the daily life of the inhabitants of Petit-Caux and, more generally, of the French from the end of the 19th century to the end of the 20th century. Its aim is to study the tangible and intangible heritage of the region, its traditions, customs and religious practices, as well as to make sociological, scientific, technical and industrial knowledge relating to daily life accessible to all.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, (re)descubra el Museo de Historia de la Vida Cotidiana.

Este museo social se ocupa de la vida cotidiana de los habitantes de Petit-Caux y, más en general, del pueblo francés desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Su objetivo es estudiar el patrimonio material e inmaterial de la región, sus tradiciones, costumbres y prácticas religiosas, así como poner al alcance del gran público los conocimientos sociológicos, científicos, técnicos e industriales relacionados con la vida cotidiana.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (wieder) das Museum für die Geschichte des Alltagslebens.

Als Gesellschaftsmuseum befasst es sich mit dem Alltagsleben der Einwohner von Petit-Caux und der Franzosen im Allgemeinen vom Ende des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Sein Anliegen ist es, das materielle und immaterielle Kulturerbe der Region, ihre Traditionen, Bräuche und religiösen Praktiken zu erforschen, aber auch soziologisches, wissenschaftliches, technisches und industrielles Wissen, das sich auf das Alltagsleben bezieht, für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche