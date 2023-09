Visite Guidée des collections du Musée d’Histoire de la Médecine Musée d’Histoire de la Médecine Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Du Collège de Chirurgie au Musée universitaire d’Histoire de la Médecine

Situé dans les locaux de l’ancienne Faculté de Médecine de Paris, le Musée d’Histoire de la Médecine offre des collections, les plus anciennes d’Europe.

Elles ont été réunies par le doyen Lafaye au XVIIIe siècle, puis complétées par un important ensemble de pièces couvrant les différentes branches de l’art opératoire jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Aujourd’hui, le Musée d’Histoire de la Médecine a trouvé sa place parmi les nombreux musées parisiens et jouit d’une renommée internationale.

Visites guidées des collections

Pour ces Journées européennes du patrimoine 2023, nous vous proposons un premier parcours de visite conduit par Andréa Barbe-Hulmann, responsable du Musée d’Histoire de la Médecine.

Organisation des visites

Les visites durent 1h00 et sur réservations uniquement via Affluences.

– Vendredi 15 à 09h30

Musée d'Histoire de la Médecine 12 rue de l'École de Médecine 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 01 76 53 16 93 https://u-paris.fr/musee-de-lhistoire-de-la-medecine/ Louis XV demande à Jacques Gondoin, architecte, de construire le Collège de Chirurgie, rue des Cordeliers, aujourd'hui rue de l'École de Médecine. Dès 1769, une « salle des instruments » est intégrée dans ses plans et préfigurent ainsi l'actuel musée, même si la question d'un musée ne sera sérieusement discutée qu'au début du XXe siècle.

C’est le Pr Mouquin, nommé à la Chaire d’histoire de la médecine en 1951, qui impulse véritablement le projet avec le soutien du Doyen Binet. Le musée sera dans un premier temps réservé aux professeurs et étudiants de la Faculté de Médecine et ouvre finalement ses portes au grand public en 1994.

Ses collections, les plus anciennes d’Europe, ont été réunies par le doyen Lafaye au XVIIIe siècle, puis s’y est ajouté un important ensemble de pièces qui couvre les différentes branches de l’art opératoire jusqu’à la fin du XIXe siècle. On y trouve notamment des instruments ayant servi aux soins du Louis XIV, ainsi que quelques rares trousses de médecins et de chirurgiens ou même des instruments de physiologie.

Le Musée d’Histoire de la Médecine a trouvé sa place parmi les nombreux musées parisiens et jouit également d’une renommée internationale. Métro : Ligne 4 et 10 (Odéon) Bus : 21, 27, 38, 63, 82, 86, 87

