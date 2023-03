Visite libre au Musée d’Histoire de la Médecine Musée d’Histoire de la Médecine Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite libre au Musée d’Histoire de la Médecine Musée d’Histoire de la Médecine, 13 mai 2023, Paris. Visite libre au Musée d’Histoire de la Médecine Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’Histoire de la Médecine Musée d’Histoire de la Médecine Un musée universitaire Université Paris Cité met à l’honneur l’Art opératoire au sein de son Musée d’Histoire de la Médecine situé au deuxième étage du site Odéon. À travers les collections permanentes et une programmation culturelle riche, ce musée est un lieu de médiation et de diffusion des savoirs. Visiter l’exposition permanente En plein cœur du 6e arrondissement, lieu emblématique de l’histoire de la chirurgie à Paris, le Musée d’Histoire de la Médecine relate l’histoire de l’art opératoire de l’antiquité jusqu’aux années 50.

Instrument, modèle anatomique, médaille, tableau évoquent différentes spécialités de la médecine et mettent à l’honneur un artisanat et un savoir faire aujourd’hui disparus. Accès. Métro : Ligne 4 et 10 (Odéon). Bus : 21, 27, 38, 63, 82, 86, 87

Musée d’Histoire de la Médecine 12 rue de l’École de Médecine 75006 Paris Musée d’Histoire de la Médecine 12 rue de L’école de Médecine 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©EmileBarre

