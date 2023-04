Visite commentée autour du plan-relief du musée d’Histoire Musée d’Histoire de Belfort, 13 mai 2023, Belfort.

Visite commentée autour du plan-relief du musée d’Histoire Samedi 13 mai, 22h00 Musée d’Histoire de Belfort Gratuit sur réservation car jauge limitée

La première implantation de la ville, à la Préhistoire, se trouve sur la colline de la Roche.

En 1226 apparaît la 1ère mention d’un château qui change d’apparence à partir des grands travaux qui seront entrepris au cours du XVIe siècle. Le site est transformé en forteresse à partir de 1640, sous le règne de Louis XIII, puis dans des proportions beaucoup plus larges par les travaux de Vauban qui débutent en 1687 et prennent fin en 1703 (1705 pour les derniers aménagements). Ces travaux se concentrent pour la plus grande partie sur la Vieille Ville dont le système défensif est totalement repensé et modernisé.

Restauré en 2022, le plan-relief de la ville est un superbe support de médiation. Visite commentée par René Bernat, professeur d’histoire.

Musée d’Histoire de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384542551 https://musees.belfort.fr https://www.facebook.com/museesetcitadelle/ [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@mairie-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384545640 »}] Le Musée d’Histoire est installé dans l’ancienne caserne, au cœur de la Citadelle. Les collections vous révèlent les différentes phases de l’Histoire de Belfort, et de sa région, à travers la présentation de plusieurs centaines d’objets caractéristiques de la vie militaire mais aussi de l’histoire locale de la préhistoire jusqu’au XXème siècle. Sculptures, peintures, objets, costumes, armes, souvenirs liés à la défense de Belfort en 1870 sont à découvrir au sein du Musée. Parking gratuit en bas de la Citadelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

