Visite commentée de l’exposition « Portrait d’un héros. Denfert-Rochereau » Musée d’Histoire de Belfort, 13 mai 2023, Belfort. Visite commentée de l’exposition « Portrait d’un héros. Denfert-Rochereau » Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’Histoire de Belfort Entrée libre, visite commentée sur réservation L’année 2023 est l’occasion de marquer le bicentenaire de la naissance du colonel Aristide Denfert-Rochereau qui a vu le jour le 11 janvier 1823 à Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres. Connu comme défenseur héroïque de Belfort, ce brillant officier du Génie sauva l’honneur de l’armée française lors de la phase républicaine du conflit franco-allemand de 1870-1871. En grand serviteur de la Nation, ses convictions politiques et religieuses ont été ses deux guides pour accomplir son engagement visionnaire dans la défense d’une place de guerre mais aussi pour participer en tant qu’élu à la réforme de la France mise à genou par la défaite de 1871.

Cette exposition propose une découverte du parcours et de la personnalité de cet officier atypique, afin de comprendre les ressorts qui ont animé celui que les Belfortains ont appelé pendant le siège de 1870-1871, le « Lion de Belfort ».

Visite commentée par Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle. Musée d'Histoire de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Le Musée d'Histoire est installé dans l'ancienne caserne, au cœur de la Citadelle. Les collections vous révèlent les différentes phases de l'Histoire de Belfort, et de sa région, à travers la présentation de plusieurs centaines d'objets caractéristiques de la vie militaire mais aussi de l'histoire locale de la préhistoire jusqu'au XXème siècle. Sculptures, peintures, objets, costumes, armes, souvenirs liés à la défense de Belfort en 1870 sont à découvrir au sein du Musée.

