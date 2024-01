Grande enquête Musée d’Histoire Belfort, 6 janvier 2023, Belfort.

Belfort Territoire de Belfort

Début : 2023-01-06 16:00:00

fin : 2024-01-06 18:00:00

25 Décembre 1960. Manoir de Mamina, la matriarche de cette famille et vedette nationale plus connue sous le nom de Madame Sirius. Une fois de plus, elle a animé le repas en racontant les anecdotes cent fois entendues sur les diverses affaires auxquelles elle a apporté son aide. Certains ont levé les yeux au ciel, d’autres ont souri, les plus jeunes ont été captivés. 22 h, Madame Sirius s’est levée et demande aux convives d’attendre au petit salon. Près d’une heure plus tard, alors que tout le monde s’impatiente, un cri effroyable retentit. L’hôtesse est retrouvée morte dans son bureau. Convives, vous voilà tous concernés ! Qui d’entre vous souhaitait la mort de la voyante peu clairvoyante ?

Sur réservation – De 11 à 18 ans

Pour l’occasion, sortez vos plus beaux costumes et accessoires rock’n roll en lien avec la période des années 60 !

Musée d’Histoire Rue Xavier Bauer

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté



