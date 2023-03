Visite libre des collections du musée d’Ethnographie Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Visite libre des collections du musée d’Ethnographie Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire, 13 mai 2023, Honfleur. Visite libre des collections du musée d’Ethnographie Samedi 13 mai, 20h30 Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Dans un manoir du XVIe siècle, découvrez 9 reconstitutions d’intérieurs normands rassemblant de nombreux objets de la vie domestique du XVIe au XIXe siècle, ainsi qu’une importante collection de coiffes et de costumes normands. Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Rue de la prison, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 31 89 14 12 http://musees-basse-normandie.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Frédéric LEFEBVRE

