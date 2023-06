« Le monde en résonance » : une exposition sur l’épanouissement personnel dans un monde en perpétuel mouvement Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

« Le monde en résonance » : une exposition sur l’épanouissement personnel dans un monde en perpétuel mouvement 16 et 17 septembre Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux Gratuit. Entrée libre.

« Le monde en résonance » part du postulat que nous devons faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité dans un monde instable, où les réorientations sont de plus en plus nombreuses. Cette « injonction » d’être dans le mouvement a des conséquences contradictoires : d’un côté les changements sont des nouveaux horizons emplis d’épanouissement personnel, de l’autre ils sont potentiellement anxiogènes tant ils révèlent le caractère caduc et temporaire de nos acquis.

Face à ce constat, le musée met en place un dispositif de découverte et d’expérimentation de la construction de soi et de son pouvoir d’agir, tels qu’ils sont abordés dans les approches contemporaines de la psychologie de l’orientation.

La scénographie consiste à mettre en dialogue un univers foisonnant d’objets et d’œuvres représentant le monde avec des espaces propices au calme, invitant le visiteur à se plonger dans une réflexion personnelle autour de six thèmes : l’amour, l’amitié, l’adversité, la loi, le hasard et le soi.

Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux 3 place de la victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 31 61 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musee_ethnographie_bordeaux/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/ Les collections actuelles du musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (MEB) rassemblent environ 5 000 objets provenant d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. Illustrant la vie quotidienne des populations autochtones, les objets les plus anciens datent de la fin du XIXe siècle et proviennent du même fonds que ceux des musées Guimet et du quai Branly – Jacques Chirac. La création du MEB remonte à 1894, au sein de la faculté de médecine de Bordeaux. Après une longue période de fermeture, il a rouvert ses portes en 2011 et a depuis proposé neuf expositions temporaires. Accès tram B arrêt Victoire. Bus 1, 11, 15, 20 arrêt Victoire (Marne) ou ligne 5 arrêt Victoire (Somme). Parking place de la Victoire ou parking des Capucins.

