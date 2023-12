L’artiste en lutte Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan, 20 janvier 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

Par Marie-isabelle Taddéi

D’Art d’Art vous propose 5 000 ans d’histoire de l’art au travers des 450 oeuvres sélectionnées et présentées par D’Art d’Art avec le ton devenu » culte » de l’émission : de l’humour, de la culture, des anecdotes. – Des sculptures préhistoriques découvertes sur les parois des grottes aux œuvres de street art qui s’exposent aujourd’hui dans nos villes : 5 000 ans d’histoire de l’art..

Musée Despiau Wlérick place Marguerite de Navarre

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



