Modeler la danse Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan. Modeler la danse Samedi 13 mai, 20h00 Musée Despiau Wlérick 12 participants maximum Après une découverte ludique et rythmée des sculptures associées au thème de la danse dans l’exposition temporaire Transitions, les enfants pourront s’exercer à la technique du modelage pour créer une statue de danseur ou danseuse. Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 00 45 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 75 00 45 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 ©musée Despiau-Wlérick

