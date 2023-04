Vernissage exposition temporaire Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Vernissage exposition temporaire Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan. Vernissage exposition temporaire Samedi 13 mai, 18h00 Musée Despiau Wlérick entrée libre Vernissage de la nouvelle exposiiton temporaire dans la galerie des expositions au musée Despiau-Wlérick présentant le musée d’hier, d’aujpourd’hui et de demain. Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 00 45 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©musée Despiau-Wlérick

