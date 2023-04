Conférence sur Sarah Bernhardt Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan.

Conférence sur Sarah Bernhardt Samedi 13 mai, 15h00 Musée Despiau Wlérick 50 places disponibles

À l’occasion de l’exposition qui se tiendra au Petit Palais à Paris du 14 avril au 27 août 2023, Cécilie Champy-Vinas, l’une des commissaires, présente la vie et la carrière exceptionnelle de Sarah Bernhardt (1844-1923), l’une des actrices les plus célèbres du théâtre français. La conférence, conçue comme une présentation de l’exposition, dressera un panorama de la vie et de la carrière de l’actrice. Il s’agira d’évoquer sa formation ainsi que les rôles qui l’ont rendue mondialement célèbre, mais aussi d’expliquer comment l’actrice a su mettre en scène sa propre image et orchestrer sa gloire à l’échelle internationale, en mobilisant tous les moyens de communication à sa disposition, notamment la photographie. La conférence évoquera également le goût artistique de Sarah Bernhardt et à sa pratique de la sculpture, un aspect beaucoup moins connu de sa personnalité et que l’exposition du Petit Palais permet de découvrir.

Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 00 45

Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris