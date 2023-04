Atelier participatif Conditionner une œuvre d’art Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Atelier participatif Conditionner une œuvre d’art Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan. Atelier participatif Conditionner une œuvre d’art Samedi 13 mai, 15h00 Musée Despiau Wlérick 10 participants maximum Entrez dans les coulisses du musée et venez découvrir les techniques d’emballage et de conditionnement des œuvres, opération indispensable avant tout déplacement ou transport des sculptures. Vous particperez ainsi au condtionnement de quelques oeuvres des collections avant leur déménagement. Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 00 45 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 75 00 45 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

