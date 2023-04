François Pompon, sculpteur Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan.

François Pompon, sculpteur Samedi 13 mai, 14h30 Musée Despiau Wlérick 12 participants maximum

Une animation conçue et proposée par abcd’art autour du majestueux Ours blanc du sculpteur François Pompon. Découvrons son regard moderne sur la sculpture animalière, sa technique et son incroyable ménagerie avant d’expérimenter pour comprendre l’oeuvre puis prendre le temps de s’exprimer et créer lors d’un atelier.

Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 00 45 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 75 00 45 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

©musée Despiau-Wlérick