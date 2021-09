Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille, Corrèze Musée des vieux outils – Journées européennes du patrimoine Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Catégories d’évènement: Champagnac-la-Noaille

Dans le cadre des journées du Patrimoine :

Exposition des vieux outils et ustensiles de la vie quotidienne de nos anciens, dans nos villages, et qui ont été retrouvés

dans les granges et greniers des alentours.

Entrée libre de 15h00 à 18h00 MESURES SANITAIRES PRISES : port du masque et gel hydro-alcoolique à disposition elsa-mondolini@orange.fr +33 6 82 06 32 42 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

