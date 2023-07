Visite guidée sur les vieux métiers et outils d’antan Musée des vieux outils Brie Catégories d’Évènement: Brie

Charente Visite guidée sur les vieux métiers et outils d’antan Musée des vieux outils Brie, 17 septembre 2023, Brie. Visite guidée sur les vieux métiers et outils d’antan Dimanche 17 septembre, 09h00 Musée des vieux outils Gratuit. Entrée libre. Avec des membres de la commission d’histoire et patrimoine, plongez dans la présenation des outils et des métiers, avec le vocabulaire et l’expérience d’antan. Musée des vieux outils Route des Brebions, 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Ce musée est issu d’une donation par ancien maire de ses collections d’outils traditionnels de travail et il est enrichi depuis par de nombreuses donations. On y découvre les métiers de la forge, de la vigne, des objets du quotidien, du travail du bois, etc… Au coeur du village. Accessible en bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

