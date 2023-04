Atelier light-painting Musée des Vans Les Vans Catégories d’évènement: Ardèche

Atelier light-painting Musée des Vans, 13 mai 2023, Les Vans. Atelier light-painting Samedi 13 mai, 21h00 Musée des Vans Dans le noir complet, l’artiste Mniha Delsol photographie les visiteurs avec une pose longue qui permetde capter les déplacements et réalise ainsi un portrait fixe en mouvement! Musée des Vans 4 rue du couvent, 07140 Les Vans, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Vans 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 08 62 http://musee.lesvans.free.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 37 08 62 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-musee@les-vans.fr »}] Visite des 3 expositions : – A travers les âges (géologie, archéologie, ethnographie) – Le Domaine de l’oléiculteur – Léopold Ollier Route de Païolive Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Mniha Delsol

