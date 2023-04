Visite des Vans sous terre Musée des Vans Les Vans Catégories d’évènement: Ardèche

Les Vans

Visite des Vans sous terre Musée des Vans, 13 mai 2023, Les Vans. Visite des Vans sous terre Samedi 13 mai, 18h00 Musée des Vans 15€ (matériel et assurance). Sur réservation, places limitées Visite souterraine des Vans encadrée par un spéléologue.

Détail du rdv lors de la réservation Musée des Vans 4 rue du couvent, 07140 Les Vans, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Vans 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 08 62 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 37 08 62 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-musee@les-vans.fr »}] À travers cinq expositions le musée dévoile les différentes facettes d’un territoire très contrasté mais qui forme un tout singulier : la Cévenne ardéchoise. Route de Païolive Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Gilles Coladon

