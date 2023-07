Déesses Musée des Ursulines Mâcon, 17 septembre 2023, Mâcon.

En regard d’une sélection d’œuvres de la collection, Héloïse Desrivières interprète des extraits de son texte « Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer », qui met en scène Astrid, jeune maman influenceuse et élève infirmière, décidant de dévoiler ses secrets à ses abonnées. Enroulée dans un body wrap, elle partage sans filtres son quotidien difficile de maman solo. Dans sa salle de bains devenue le temple qui lui permet d’exorciser ses souffrances, Astrid, tantôt sorcière, tantôt louve, se métamorphose au fil d’un rituel nocturne magique qui va la conduire de sa baignoire à l’espace sauvage de la forêt. Ce texte aborde de front la beauté, la maternité et ses bouleversements, la réappropriation du corps, l’acceptation de soi et la reconquête du désir.

Lecture théâtralisée

Déconseillé aux moins de 15 ans.

Horaires : 14h15 et 16h30 (45 min)

Dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec le service de l’action culturelle de la Ville de Mâcon.

Musée des Ursulines Ancien couvent des Ursulines, 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 http://www.macon.fr https://fr-fr.facebook.com/VilleDeMacon;https://twitter.com/villedemacon Cet ancien couvent des Ursulines du XVIIe siècle abrite depuis 1968 le musée municipal. Le musée comprend trois départements principaux : archéologie, ethnographie (avec l’espace aviron) et beaux-arts. entrée : 5 rue de la Préfecture pour les personnes à mobilité réduite. Gare de Mâcon-ville et gare TGV Mâcon-Loché Voies navigables (la Sâone). A 6 et A 40, en centre-ville.

