Exposition « Vaisselle brisée, vaisselle rejetée, vaisselle abandonnée… mais vaisselle recollée ! » Musée des Ursulines Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Découvrez l’exposition éphémère de l’Inrap : « Vaisselle brisée, vaisselle rejetée, vaisselle abandonnée… mais vaisselle recollée ! ». À travers trois vitrines présentant sigillées antiques, pichets médiévaux et faïences modernes récemment découverts à Mâcon, vous aborderez trois pans de l’histoire de la ville et vous pourrez vous initier à la céramologie en compagnie d’Anne-Lise Bugnon, archéologue Inrap.

À partir de 8 ans

Horaires de l’exposition : samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche, de 14h à 18h.

Horaires de l’atelier de céramologie : samedi et dimanche 14h-17h

En partenariat avec l’Inrap.

Musée des Ursulines Ancien couvent des Ursulines, 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 http://www.macon.fr https://fr-fr.facebook.com/VilleDeMacon;https://twitter.com/villedemacon Cet ancien couvent des Ursulines du XVIIe siècle abrite depuis 1968 le musée municipal. Le musée comprend trois départements principaux : archéologie, ethnographie (avec l’espace aviron) et beaux-arts. entrée : 5 rue de la Préfecture pour les personnes à mobilité réduite. Gare de Mâcon-ville et gare TGV Mâcon-Loché Voies navigables (la Sâone). A 6 et A 40, en centre-ville.

© F. Gauchet, Inrap