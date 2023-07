Présentation d’objets archéologiques Musée des Ursulines Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Présentation d’objets archéologiques 16 et 17 septembre Musée des Ursulines Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Ursulines vous propose une présentation des objets archéologiques issus des dernières fouilles et parcours découverte des œuvres acquises par le musée en 1903.

Musée des Ursulines Ancien couvent des Ursulines, 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Cet ancien couvent des Ursulines du XVIIe siècle abrite depuis 1968 le musée municipal. Le musée comprend trois départements principaux : archéologie, ethnographie (avec l'espace aviron) et beaux-arts.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

