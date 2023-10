Cet évènement est passé Concert de musique XVIIe-XXe siècles Musée des Ursulines Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Concert de musique XVIIe-XXe siècles Musée des Ursulines Mâcon, 13 mai 2023, Mâcon. Concert de musique XVIIe-XXe siècles Samedi 13 mai, 19h30 Musée des Ursulines Sans réservation, dans la limite des places disponibles L’ensemble de musique ancienne La Ciaccona interprète des pièces musicales en écho aux œuvres exposées dans le parcours 17e – 20e siècle, créant ainsi des passerelles entre le regard et l’écoute. Le public déambulera dans le musée, sous le charme de mélodies illustrant des scènes galantes du 16e siècle, des scènes flamandes du 17e siècle ou encore des créations sonores aussi abstraites que certaines toiles exposées. La Ciaccona propose ainsi un programme unique, pensé tout spécialement pour cette nuit des musées au Musée des Ursulines !

Avec Emilie Volle, flûtes à bec / Isabelle Lubrano-Lavadéra, violes de gambe / Guillaume Pierrat, percussions

Représentations de 30 min à 20h30, 21h15 et 22h Musée des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 http://www.macon.fr http://www.facebook.com/VilleDeMacon;http://www.twitter.com/VilleDeMacon Découvrir, s’émerveiller, se divertir, comprendre la diversité et les richesses d’un musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Michel Volle

