Ma couleur préférée

Samedi 13 mai, 19h30
Musée des Ursulines

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Médiateurs d'un soir grâce au dispositif « La classe, l'œuvre », les élèves de CAP restauration collective et métiers de la blanchisserie du lycée A. Dumaine de Mâcon livrent leur interprétation de la pièce « Ma couleur préférée » de Ronan Chéneau et de l'usage des couleurs dans l'art à travers des poèmes en prose de leur composition.

Musée des Ursulines
5 rue des Ursulines 71000 Mâcon
Mâcon 71000 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

