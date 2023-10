Cet évènement est passé Au plus près des objets – défis archéologiques Musée des Ursulines Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Au plus près des objets – défis archéologiques Musée des Ursulines Mâcon, 13 mai 2023, Mâcon. Au plus près des objets – défis archéologiques Samedi 13 mai, 19h30 Musée des Ursulines Sans réservation, dans la limite des places disponibles Comment lire une monnaie ou faire parler une poterie ? Deux archéologues proposent de courts défis au plus près des objets pour mieux comprendre la période antique à Mâcon et découvrir différentes facettes de l’archéologie.

L’atelier est proposé en partenariat avec l’Inrap et le Groupement Archéologique du Mâconnais. Musée des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 http://www.macon.fr http://www.facebook.com/VilleDeMacon;http://www.twitter.com/VilleDeMacon Découvrir, s’émerveiller, se divertir, comprendre la diversité et les richesses d’un musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Inrap Détails Catégories d’Évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée des Ursulines Adresse 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Ville Mâcon Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Musée des Ursulines Mâcon latitude longitude 46.307158;4.832898

Musée des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/