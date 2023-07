LES AQUARELLES DE LOU Musée des Ursulines Le Malzieu-Ville, 9 août 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Claude Traver vous présente son exposition « Les Aquarelles de Lou » regroupant une vingtaine d’œuvres. Entrée libre au rez-de-chaussée du musée des Ursulines. ….

2023-08-09 fin : 2023-08-25 18:00:00. EUR.

Musée des Ursulines

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



Claude Traver presents his exhibition « Les Aquarelles de Lou », featuring some twenty works. Free admission on the first floor of the Musée des Ursulines. …

Claude Traver presenta su exposición « Les Aquarelles de Lou », con una veintena de obras. Entrada gratuita en la planta baja del Museo de las Ursulinas.

Claude Traver präsentiert Ihnen seine Ausstellung « Les Aquarelles de Lou », die etwa 20 Werke umfasst. Freier Eintritt im Erdgeschoss des Museums der Ursulinen. …

