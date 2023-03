Atelier famille – Céramique (spécial tout petits) Musée des tumulus de Bougon Bougon ADT 79 Bougon Catégories d’Évènement: 79800

Bougon

Atelier famille – Céramique (spécial tout petits) Musée des tumulus de Bougon, 14 avril 2023, Bougon ADT 79 Bougon. Atelier famille – Céramique (spécial tout petits) EUR Lieu-dit La Chapelle Musée des tumulus de Bougon Bougon 79800 Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

2023-04-14 11:00:00 – 2023-04-14 12:30:00

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

Bougon

79800 Bougon . EUR À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvrez l’argile et l’invention de la terre cuite. Puis, en famille, fabriquez des objets inspirés de ceux utilisés dans la vie quotidienne à la fin de la Préhistoire. Un atelier riche en productions adaptées à toutes les mains, même celles des plus petits ! Atelier spécialement pensé pour les parents et les enfants de 3 à 6 ans Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/ À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvrez l’argile et l’invention de la terre cuite. Puis, en famille, fabriquez des objets inspirés de ceux utilisés dans la vie quotidienne à la fin de la Préhistoire. Un atelier riche en productions adaptées à toutes les mains, même celles des plus petits ! Atelier spécialement pensé pour les parents et les enfants de 3 à 6 ans Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/ +33 5 49 05 12 13 Musée des tumulus de Bougon Musée des tumulus de Bougon

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Bougon

dernière mise à jour : 2023-03-23 par ADT 79

Détails Catégories d’Évènement: 79800, Bougon Autres Lieu Bougon Adresse Bougon 79800 ADT 79 Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Ville Bougon ADT 79 Bougon Departement 79800 Tarif EUR Lieu Ville Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Bougon

Bougon Bougon ADT 79 Bougon 79800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bougon adt 79 bougon/

Atelier famille – Céramique (spécial tout petits) Musée des tumulus de Bougon 2023-04-14 was last modified: by Atelier famille – Céramique (spécial tout petits) Musée des tumulus de Bougon Bougon 14 avril 2023 79800 ADT 79 Bougon Lieu-dit La Chapelle Musée des tumulus de Bougon Bougon 79800 Musée des Tumulus de Bougon Bougon

Bougon ADT 79 Bougon 79800