Architectures de Bougon : musée et site archéologique 14 et 15 octobre Musée des tumulus de Bougon Billet d’entrée au musée : Gratuit pour les moins de 6 ans. 2 € tarif réduit. 6 € plein tarif. 2 € de supplément pour la visite guidée. Sur inscription.

Venez vous initier aux riches richesses architecturales du musée et du site archéologique de Bougon.

L’architecture contemporaine, imaginée par Jean-François Milou et inaugurée en 1993, du musée des tumulus de Bougon mêle, juxtapose et intègre des bâtiments de différentes époques et de différents styles, puis s’efface pour vous guider vers les plus vieilles constructions en pierre d’Europe atlantique.

Laissez-vous surprendre par ces pierres témoins du passé funéraire, puis religieux, du lieu qui est finalement devenu un espace de conservation du patrimoine.

Le musée des tumulus de Bougon : la Préhistoire grandeur nature !

D'une architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée propose un voyage en Préhistoire pour illustrer les premiers pas de l'humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu'aux premiers agriculteurs. Il s'intéresse plus particulièrement au Néolithique, une période fondamentale de l'histoire de l'humanité durant laquelle l'homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants, tels que les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte.

D’une architecture contemporaine nichée au cœur d’un écrin naturel, le musée propose un voyage en Préhistoire pour illustrer les premiers pas de l’humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs. Il s’intéresse plus particulièrement au Néolithique, une période fondamentale de l’histoire de l’humanité durant laquelle l’homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants, tels que les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte.

Érigés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires, où ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d’offrandes. Parc de stationnement (gratuit), Gare desservie (TGV Atlantique à Saint-Maixent (15km ) ou à Poitiers (25km), Accès routier (Autoroute A10 sortie 31)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

