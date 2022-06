Musée des tumulus – Cinéma en plein air : Ao, le dernier Néandertal

Musée des tumulus – Cinéma en plein air : Ao, le dernier Néandertal, 17 juillet 2022, . Musée des tumulus – Cinéma en plein air : Ao, le dernier Néandertal



2022-07-17 21:30:00 – 2022-07-17 23:00:00 Musée des tumulus – Cinéma en plein air : Ao, le dernier Néandertal

Dimanche 17 Juillet à 21h30 Pendant plus de 300 000 ans, l’homme de Néandertal règne sur la planète.

Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais…

Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO… le dernier des Néandertaliens ! Un film de Jacques Malaterre Durée : 1h24m Musée des tumulus – Cinéma en plein air : Ao, le dernier Néandertal

