Vendredi 15 juillet à 11h Quels étaient les premiers animaux domestiques au Néolithique ? Découvrez les matières issues de l’élevage et produisez un petit sac en cuir à quatre mains ! A partir de 8 ans Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/ Musée des tumulus – Atelier Famille : CUIR (à partir de 8 ans)

Vendredi 15 juillet à 11h Quels étaient les premiers animaux domestiques au Néolithique ? Découvrez les matières issues de l'élevage et produisez un petit sac en cuir à quatre mains ! A partir de 8 ans Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

